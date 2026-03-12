Rijeka-RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Hırvat ekibi Rijeka, sahasında Fransa'nın güçlü temsilcisi RC Strasbourg'u ağırlıyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen iki takım, ilk maçta avantaj yakalamak için sahaya çıkacak. Evinde oynayacağı kritik maçta galibiyeti hedefleyen Rijeka, rövanş öncesi üstünlük kurmak istiyor. Deplasmanda zorlu sınava girecek Strasbourg ise finale giden yolda önemli bir adım atmayı planlıyor. Konferans Ligi'nde iki takım arasında oynanacak bu mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Rijeka-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RIJEKA-RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak Rijeka-RC Strasbourg maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

RIJEKA-RC STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

HNK Rijeka'da oynanacak Rijeka-RC Strasbourg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.