Haberler Konferans Ligi Rijeka-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rijeka-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rijeka ile RC Strasbourg karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı ilk karşılaşmayı kazanarak rövanşa avantajlı çıkmayı hedefleyen Hırvat ekibi, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koyup, çeyrek final kapısını aralamayı hedefleyen Fransa temsilcisi ise finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Rijeka-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 18:15
Rijeka-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rijeka-RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Hırvat ekibi Rijeka, sahasında Fransa'nın güçlü temsilcisi RC Strasbourg'u ağırlıyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen iki takım, ilk maçta avantaj yakalamak için sahaya çıkacak. Evinde oynayacağı kritik maçta galibiyeti hedefleyen Rijeka, rövanş öncesi üstünlük kurmak istiyor. Deplasmanda zorlu sınava girecek Strasbourg ise finale giden yolda önemli bir adım atmayı planlıyor. Konferans Ligi'nde iki takım arasında oynanacak bu mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Rijeka-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RIJEKA-RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak Rijeka-RC Strasbourg maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

RIJEKA-RC STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

HNK Rijeka'da oynanacak Rijeka-RC Strasbourg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

