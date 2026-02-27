Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi İspanyol ekibi Rayo Vallecano oldu. Maçların ilk ayağı 12 Mart, ikinci ayağı ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak. Samsunspor, ilk maçını evinde oynayacak.
Samsunspor, turu geçmesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
SAMSUNSPOR-Rayo Vallecano
Crystal Palace-AEK Larnaca
Sigma Olomouc-Mainz
Lech Poznan-Shakhtar Donetsk
Fiorentina-Rakow
Celje-AEK Atina
Rijeka-Strasbourg
AZ Alkmaar-Sparta Prag
FİNAL YOLU👇🏼