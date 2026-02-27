CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösteren temsilcimiz Samsunspor'un rakibi ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Samsunspor haberleri

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 16:14 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 16:25
Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi İspanyol ekibi Rayo Vallecano oldu. Maçların ilk ayağı 12 Mart, ikinci ayağı ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak. Samsunspor, ilk maçını evinde oynayacak.

Samsunspor, turu geçmesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

SAMSUNSPOR-Rayo Vallecano

Crystal Palace-AEK Larnaca

Sigma Olomouc-Mainz

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk

Fiorentina-Rakow

Celje-AEK Atina

Rijeka-Strasbourg

AZ Alkmaar-Sparta Prag

FİNAL YOLU👇🏼

