Haberler Konferans Ligi Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne Sports ile Sigma Olomouc karşı karşıya gelecek. İlk maçta 1-1 berabere kalan takımlar, İsviçre'de oynanacak mücadelede tur için sahaya çıkacak. Hangi takımın son 16 aşamasına kalacağı merak edilirken, futbolseverler "Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 18:40
Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne Sports ile Sigma Olomouc kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada 1-1 berabere kalan iki takım, İsviçre'deki kritik mücadelede son 16 turuna yükselmek için ter dökecek. Dengeli geçen ilk maçın ardından rövanşta her iki takım da avantaj peşinde. Futbolseverler heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LAUSANNE SPORTS-SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LAUSANNE SPORTS-SIGMA OLOMOUC MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade de la Tuiliere'de oynanacak Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

