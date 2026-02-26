Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne Sports ile Sigma Olomouc kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada 1-1 berabere kalan iki takım, İsviçre'deki kritik mücadelede son 16 turuna yükselmek için ter dökecek. Dengeli geçen ilk maçın ardından rövanşta her iki takım da avantaj peşinde. Futbolseverler heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LAUSANNE SPORTS-SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LAUSANNE SPORTS-SIGMA OLOMOUC MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade de la Tuiliere'de oynanacak Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.