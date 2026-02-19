CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak maçları oynandı. İşte temsilcimiz Samsunspor'un deplasmanda Shkendija yendiği gece alınan diğer sonuçlar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 01:08
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji attı. Samsunspor'da Cherif Ndiaye ise 7. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya): 0-2

Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere): 1-1

Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre): 1-1

Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor: 0-1

Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

Drita (Kosova)-Celje (Slovenya): 2-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan): 0-1

