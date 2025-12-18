Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda?

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Omonia Nicosia ile Rakow Czestochowa, Konferans Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Son 2 haftada aldığı galibiyetlerle motivasyonu tavan yapan ev sahibi ekip, iç saha avantajını da kullanarak güçlü rakibi karşısında 3 puan için yarışacak. Marek Papszun'un ekibi ise 3 galibiyet ve 2 beraberlikle yerleştiği üçüncülüğü korumak için mücadele edecek. Peki Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. GSP Stadyumu'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te İsviçreli hakem Sandro Scharer'in düdüğüyle start alacak.

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa MAÇI HANGİ KANALDA?

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

