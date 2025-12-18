CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda?

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde heyecan Kıbrıs’a taşınıyor; ligin formda ekiplerinden Omonia Nicosia, Polonya temsilcisi Rakow Czestochowa’yı ağırlıyor. Topladığı 11 puanla 3. sırada bulunan ve liderlik yarışında 'ben de varım' diyen konuk ekip Rakow, deplasmandan zaferle dönerek ilk 3’teki yerini korumak istiyor. Ev sahibi Omonia Nicosia ise 8 puanla 15. basamakta yer alırken, taraftar desteğiyle güçlü rakibini devirip üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. İşte Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçının canlı yayın bilgileri!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 19:23
Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda?

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Omonia Nicosia ile Rakow Czestochowa, Konferans Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Son 2 haftada aldığı galibiyetlerle motivasyonu tavan yapan ev sahibi ekip, iç saha avantajını da kullanarak güçlü rakibi karşısında 3 puan için yarışacak. Marek Papszun'un ekibi ise 3 galibiyet ve 2 beraberlikle yerleştiği üçüncülüğü korumak için mücadele edecek. Peki Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. GSP Stadyumu'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te İsviçreli hakem Sandro Scharer'in düdüğüyle start alacak.

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa MAÇI HANGİ KANALDA?

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa MAÇI İZLE | TRT TABİİ konferans yayını👈

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM- TÜRK TELEKOM
