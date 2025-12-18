CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Lausanne Sports-Fiorentina CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lausanne Sports-Fiorentina CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Lausanne Sports ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Paolo Vanoli yönetiminde yeni bir çıkış arayan İtalya temsilcisi, zorlu İsviçre deplasmanında hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma öncesi Fiorentina'nın 9 puanı bulunurken, Lausanne Sports ise 8 puanla turnuvaya devam ediyor. Peki, Lausanne Sports-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 11:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lausanne Sports-Fiorentina CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lausanne Sports-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta programı, Lausanne Sports ile Fiorentina arasında oynanacak önemli bir mücadeleye sahne olacak. Teknik Direktör Paolo Vanoli yönetiminde yeniden yükselişe geçmeyi hedefleyen Fiorentina, İsviçre deplasmanında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Turnuvada şu ana kadar topladığı 9 puanla iddiasını sürdüren İtalyan ekibi için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Turnuvada 8 puanla yoluna devam eden İsviçre temsilcisi ise güçlü rakibi karşısında alacağı puan ya da puanlarla üst tur hedefini canlı tutmayı amaçlıyor. Peki, Lausanne Sports-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAUSANNE SPORTS-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak Lausanne Sports-Fiorentina maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LAUSANNE SPORTS-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

de la Tuiliere Stadyumu'nda oynanacak Lausanne Sports-Fiorentina maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAUSANNE SPORTS-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lausanne Sports: Castella; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche; Butler-Oyedeji, Al Saad, Lekoueiry; Bair

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Dzeko, Kean

ASpor CANLI YAYIN

Talisca'dan çılgın talep! İstediği ücret...
F.Bahçe'nin golcüsü kim olacak?
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari
G.Saray'da flaş kaleci kararı!
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu! G.Saray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu! 12:08
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 11:52
G.Saray'da flaş kaleci kararı! G.Saray'da flaş kaleci kararı! 11:47
F.Bahçe'den açıklama! F.Bahçe'den açıklama! 11:01
Talisca'dan çılgın talep! İstediği ücret... Talisca'dan çılgın talep! İstediği ücret... 10:58
F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede! F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede! 10:17
Daha Eski
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları 09:06
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." 08:41
Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları 07:42
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 07:09
Fırtına'dan kötü başlangıç! Fırtına'dan kötü başlangıç! 01:28
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! 01:28