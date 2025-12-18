Lausanne Sports-Fiorentina CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lausanne Sports-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta programı, Lausanne Sports ile Fiorentina arasında oynanacak önemli bir mücadeleye sahne olacak. Teknik Direktör Paolo Vanoli yönetiminde yeniden yükselişe geçmeyi hedefleyen Fiorentina, İsviçre deplasmanında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Turnuvada şu ana kadar topladığı 9 puanla iddiasını sürdüren İtalyan ekibi için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Turnuvada 8 puanla yoluna devam eden İsviçre temsilcisi ise güçlü rakibi karşısında alacağı puan ya da puanlarla üst tur hedefini canlı tutmayı amaçlıyor. Peki, Lausanne Sports-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAUSANNE SPORTS-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak Lausanne Sports-Fiorentina maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LAUSANNE SPORTS-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

de la Tuiliere Stadyumu'nda oynanacak Lausanne Sports-Fiorentina maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAUSANNE SPORTS-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lausanne Sports: Castella; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche; Butler-Oyedeji, Al Saad, Lekoueiry; Bair

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Dzeko, Kean