CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Crystal Palace-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Crystal Palace-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Crystal Palace ile KuPS Kuopio karşı karşıya gelecek. Oliver Glasner yönetiminde lig aşamasını ilk 8'de bitirmeyi hedefleyen İngiliz ekibi, evinde oynayacağı maçta puanını 12'e çıkartmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda kazanarak tur umutlarını sürdürmeyi amaçlayan Finlandiye temsilcisi ise 6 puanla 25. sırada yer alıyor. Peki, Crystal Palace-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 11:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Crystal Palace-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Crystal Palace-KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Crystal Palace ile KuPS Kuopio arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürecek. Teknik Direktör Oliver Glasner yönetiminde turnuvada iddialı bir performans ortaya koyan İngiliz temsilcisi, lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak olan Crystal Palace, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltmenin planlarını yapıyor. Finlandiya temsilcisi ise zorlu İngiltere deplasmanında sürpriz bir sonuç alarak üst tura dair umutlarını canlı tutmak istiyor. Peki, Crystal Palace-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-KUPS KUOPIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak Crystal Palace-KuPS Kuopio maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE-KUPS KUOPIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-KuPS Kuopio maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-KUPS KUOPIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Hughes, Sosa; Sarr, Pino; Nketiah

KuPS Kuopio: Kreidl; Hamalainen, Cisse, Hamalainen, Antwi; Voutilainen, Arifi, Oksanen; Toure, Parzyszek, Pennanen

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM- TÜRK TELEKOM
Talisca'dan çılgın talep! İstediği ücret...
DİĞER
Trabzonspor'a kupa sınavı sonrası kritik tavsiye: "Yarınlar adına çok önemli..."
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..."
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede! F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede! 10:17
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları 09:06
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." 08:41
Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları 07:42
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 07:09
Fırtına'dan kötü başlangıç! Fırtına'dan kötü başlangıç! 01:28
Daha Eski
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! 01:28
Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! 01:28
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! 01:28
Trabzonspor gole çok yaklaştı! Trabzonspor gole çok yaklaştı! 01:28
A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı 01:28
Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu 01:28