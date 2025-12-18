Crystal Palace-KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Crystal Palace ile KuPS Kuopio arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürecek. Teknik Direktör Oliver Glasner yönetiminde turnuvada iddialı bir performans ortaya koyan İngiliz temsilcisi, lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak olan Crystal Palace, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltmenin planlarını yapıyor. Finlandiya temsilcisi ise zorlu İngiltere deplasmanında sürpriz bir sonuç alarak üst tura dair umutlarını canlı tutmak istiyor. Peki, Crystal Palace-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-KUPS KUOPIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak Crystal Palace-KuPS Kuopio maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE-KUPS KUOPIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-KuPS Kuopio maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-KUPS KUOPIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Hughes, Sosa; Sarr, Pino; Nketiah

KuPS Kuopio: Kreidl; Hamalainen, Cisse, Hamalainen, Antwi; Voutilainen, Arifi, Oksanen; Toure, Parzyszek, Pennanen