Shelbourne-Crystal Palace maçı canlı izle | Yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Shelbourne-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Shelbourne ile Crystal Palace, Konferans Ligi'nin 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ligde ilk hafta Hacken berabere kalması dışında puan alamayan İrlanda temsilcisi, 3 mağlubiyetlik serisini Crystal Palace ile bozmak istiyor. Konuk takım ise 6 puanla yerleştiği 18. sıradan ilk 16'ya tırmanma peşinde. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen İngiliz ekip, deplasmanda 2. kez galibiyet peşinde koşacak. İşte Shelbourne-Crystal Palace maçının detayları...

Shelbourne-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shelbourne-Crystal Palace maçı, 11 Aralık Perşembe günü, saat 23.00'te oynanacak. Tallaght Stadium'daki karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Martin Matosa düdük çalacak.

Shelbourne-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferas Ligi 5. haftasında oynanacak Shelbourne-Crystal Palace maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Shelbourne-Crystal Palace MUHTEMEL 11'LER

Shelbourne: Speel; Mbeng, Barrett, Ledwidge, Norris, Kelly; Henry-Francis, Lunney, McInroy; Wood, Odubeko

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Clyne, Lerma, Hughes, Sosa; Devenny, Pino; Nketiah