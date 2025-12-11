Drita-AZ Alkmaar maçı canlı yayın: Saati ve kanal bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Drita-AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Drita, Konferans Ligi'ndeki 5. maçında, evinde AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. İlk 4 haftada yenilgi tatmayan Zekirija Ramadani'nin ekibi, evindeki 2. galibiyeti için sahya çıkacak. Puan tablosundaki yerini 8'den ilk 3'e çıkarmayı hedefleyen ev sahibi takıma karşı AZ Alkmaar ise sürpriz arayacak. Son maçında Shelbourne'e karşı aldığı galibiyetle moral depolayan konuk ekip, deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. İşte Drita-AZ Alkmaar maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

DRITA-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Drita-AZ Alkmaar maçı, 11 Aralık Perşembe günü, saat 20.45'te oynanacak. Stadiumi Fadil Vokrri'deki karşılaşmada Çekya Futbol Federasyonu'ndan hakem Dalibor Cerny düdük çalacak.

DRITA-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferas Ligi 5. haftasında oynanacak Drita-AZ Alkmaar maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

DRITA-AZ ALKMAAR MUHTEMEL 11'LER

Drita: Maloku; Ovouka, Pellumbi, Bejtulai, Krasniqi; Limaj, Dabiqaj; Abazaj, Ajzeraj, Balaj; Krasniqi

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Garcia, Penetra, Goes, De Wit; Smit, Mijnans, Koopmeiners; Jensen, Parrott, Weslley