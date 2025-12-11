CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Drita-AZ Alkmaar maçı canlı yayın: Saati ve kanal bilgileri!

Drita-AZ Alkmaar maçı canlı yayın: Saati ve kanal bilgileri!

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Drita, Stadiumi Fadil Vokrri'de AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. Ligde sergilediği başarılı performansla ilk 4 haftada yenilgiiyi tatmayan ev sahibi ekip, 8 puanla 8. sırada yer alıyor. Hollandalı rakibi ise 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla adını 20. sıraya yazdırdı ve deplasmandaki ilk galibiyetini Drita karşısında almak istiyor. Peki Drita-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 07:56
Drita-AZ Alkmaar maçı canlı yayın: Saati ve kanal bilgileri!

Drita-AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Drita, Konferans Ligi'ndeki 5. maçında, evinde AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. İlk 4 haftada yenilgi tatmayan Zekirija Ramadani'nin ekibi, evindeki 2. galibiyeti için sahya çıkacak. Puan tablosundaki yerini 8'den ilk 3'e çıkarmayı hedefleyen ev sahibi takıma karşı AZ Alkmaar ise sürpriz arayacak. Son maçında Shelbourne'e karşı aldığı galibiyetle moral depolayan konuk ekip, deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. İşte Drita-AZ Alkmaar maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

DRITA-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Drita-AZ Alkmaar maçı, 11 Aralık Perşembe günü, saat 20.45'te oynanacak. Stadiumi Fadil Vokrri'deki karşılaşmada Çekya Futbol Federasyonu'ndan hakem Dalibor Cerny düdük çalacak.

DRITA-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferas Ligi 5. haftasında oynanacak Drita-AZ Alkmaar maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

DRITA-AZ ALKMAAR MUHTEMEL 11'LER

Drita: Maloku; Ovouka, Pellumbi, Bejtulai, Krasniqi; Limaj, Dabiqaj; Abazaj, Ajzeraj, Balaj; Krasniqi

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Garcia, Penetra, Goes, De Wit; Smit, Mijnans, Koopmeiners; Jensen, Parrott, Weslley

