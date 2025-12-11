CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Aberdeen-Strasbourg maçı canlı izleme bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Aberdeen-Strasbourg maçı canlı izleme bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftası, kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Ligin 2. sırasında bulunan, temsilcimiz Samsunspor'un en yakın rakibi Strasbourg, Aberdeen'e konuk oluyor. Jagiellonia ile berabere kalmasının dışında puan kaybetmeyen Liam Rosenior'un öğrencileri, averaj farkıyla bulunduğu 2. sıradan zirveye oynayacak. Aberdeen ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucu topladığı 2 puanla 33. sıraya yerleşti. Avrupa'daki ilk galibiyetini taraftarı önünde almak isteyen ev sahibi, rakibine karşı sürpriz aratacak. Aberdeen-Strasbourg maçının canlı yayın bilgileri haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 07:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aberdeen-Strasbourg maçı canlı izleme bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Aberdeen-Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Aberdeen ile Strasbourg, Konferans Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda zirveyi ve alt sıraları baştan yazabilecek mücadelede, İskoçya ekibi, 4 maçlık galibiyet hasretini güçlü rakibi karşısında dindirerek moral depolamak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Strasbourg ise zirveye oynadığı ligde hata yapmak istemiyor. 2. haftada Jagiellonia ile beraberliği dışında diğer karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak 10 puanla 2. sıraya yerleşen Fransız ekip, liderlik hedefi için deplasmandan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Peki Aberdeen-Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aberdeen-Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aberdeen-Strasbourg maçı, 11 Aralık Perşembe günü, Türkiye saati ile 23.00'te oynanacak. Pittodrie'deki karşılaşmada Alman hakem Robert Schröder düdük çalacak.

Aberdeen-Strasbourg MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferas Ligi 5. haftasında oynanacak Aberdeen-Strasbourg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Aberdeen-Strasbourg MUHTEMEL 11'LER

Aberdeen: Mitov; Devlin, Milne, Knoester; Lobban, Polvara, Aouchiche, Jensen; Karlsson, Armstrong; Lazetic

Strasbourg: Penders; Doue, Omobamidele, Sarr; Moreira, Mourabet, Doukoure, Chilwell; Panichelli, Enciso; Emegha

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın Lookman rekabeti!
REKLAM-CASPER
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz sonuçlar! Kenan Yıldız’dan asist | Arda Güler kayıp...
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! 07:23
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi! Cimbom'dan flaş golcü hamlesi! 01:28
GQ Türkiye 2025 Yılın Sporcusu Osimhen seçildi! GQ Türkiye 2025 Yılın Sporcusu Osimhen seçildi! 01:23
Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! 01:22
G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! 01:22
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 01:22
Daha Eski
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a! Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a! 01:22
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 01:22
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 01:22
İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var 01:22
Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak 01:22
Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı! Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı! 01:22