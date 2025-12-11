Aberdeen-Strasbourg maçı canlı izleme bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Aberdeen-Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Aberdeen ile Strasbourg, Konferans Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda zirveyi ve alt sıraları baştan yazabilecek mücadelede, İskoçya ekibi, 4 maçlık galibiyet hasretini güçlü rakibi karşısında dindirerek moral depolamak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Strasbourg ise zirveye oynadığı ligde hata yapmak istemiyor. 2. haftada Jagiellonia ile beraberliği dışında diğer karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak 10 puanla 2. sıraya yerleşen Fransız ekip, liderlik hedefi için deplasmandan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Peki Aberdeen-Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aberdeen-Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aberdeen-Strasbourg maçı, 11 Aralık Perşembe günü, Türkiye saati ile 23.00'te oynanacak. Pittodrie'deki karşılaşmada Alman hakem Robert Schröder düdük çalacak.

Aberdeen-Strasbourg MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferas Ligi 5. haftasında oynanacak Aberdeen-Strasbourg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Aberdeen-Strasbourg MUHTEMEL 11'LER

Aberdeen: Mitov; Devlin, Milne, Knoester; Lobban, Polvara, Aouchiche, Jensen; Karlsson, Armstrong; Lazetic

Strasbourg: Penders; Doue, Omobamidele, Sarr; Moreira, Mourabet, Doukoure, Chilwell; Panichelli, Enciso; Emegha