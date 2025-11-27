Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçı izle | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Rakow Czestochowa, Konferans Ligi 4. haftasında Rapid Wien ile mücadele edecek. Yenilmezlik serisini sürdürmek ve taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Polonya temsilcisi, 5 puanla 12. sırada yer alıyor. Rapid Wien ise ilk hafta Lech Poznan deplasmanında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Fiorentina'ya 3-0 ve Universtatea'ya ise 1-0 mağlup olarak son sıraya oturdu. İşte Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçının yayın bilgileri...

Rakow Czestochowa-Rapid Wien MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Zaglebiowski Park Sportowy'deki karşılaşma, Türkiye Saati ile 20.45'te başlayacak.

Rakow Czestochowa-Rapid Wien MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvat hakem Duje Struka'nın düdük çalacağı Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.