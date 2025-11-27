CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçı izle | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Rakow Czestochowa, Zaglebiowski Park Sportowy'de Rapid Wien'i konuk edecek. İlk 3 haftayı namağlup tamamlayan ev sahibi ekip, yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Rapid Wien ise lig başından bu yana aldığı yenilgilerle son sıraya yerleşti. İlk galibiyetini deplasmanda almayı hedefleyen Peter Stöger'in öğrencileri, Bundesliga'daki başarısını Avrupa'ya taşımak için mücadele edecek. Peki Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 09:24
Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Rakow Czestochowa, Konferans Ligi 4. haftasında Rapid Wien ile mücadele edecek. Yenilmezlik serisini sürdürmek ve taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Polonya temsilcisi, 5 puanla 12. sırada yer alıyor. Rapid Wien ise ilk hafta Lech Poznan deplasmanında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Fiorentina'ya 3-0 ve Universtatea'ya ise 1-0 mağlup olarak son sıraya oturdu. İşte Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçının yayın bilgileri...

Rakow Czestochowa-Rapid Wien MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Zaglebiowski Park Sportowy'deki karşılaşma, Türkiye Saati ile 20.45'te başlayacak.

Rakow Czestochowa-Rapid Wien MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvat hakem Duje Struka'nın düdük çalacağı Rakow Czestochowa-Rapid Wien maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

