Rapid Wien - Universitatea Craiova maçı canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi

Rapid Wien - Universitatea Craiova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 3. haftya karşılaşmalarıyla sürüyor. Rapid Wien, evinde Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Ligde sonuncu olan Aberdeen'in bir sıra üstünde yer alan ev sahibi ekip, kendi liginde 3 maç üst üste aldığı galibiyetlerle moral depolamasının ardından Konferans Ligi'nde de ilk puanını almak istiyor. Universitatea Craiova ise 1 puanla yer aldığı 29. sıradan yukarılara tırmanmak için mücadele edecek. İşte Rapid Wien - Universitatea Craiova maçı yayın bilgileri...

Rapid Wien - Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rapid Wien - Universitatea Craiova maçı, 6 Kasım Perşembe günü Avusturya'daki Weststadion'da oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.