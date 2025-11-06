Rapid Wien - Universitatea Craiova maçı canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Rapid Wien, Konferans Ligi 3. haftasında Universitatea Craiova'yı konuk ediyor. Weststadion'da oynanacak karşılaşmada, 35. sırada yer alan ev sahibi ekip, ilk puanını almak için mücadele edecek. Lech Poznan karşısında 4-1, Fiorentina'ya ise 3-0 aldığı farklı mağlubiyetlerle Avrupa'da henüz puan kazanamayan rakibine karşı konuk ekip ise 1 puan ile yer aldığı 29. sıradan play-off sırasına girmek için 3 puan hedefiyle yarışacak. Peki Rapid Wien - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:33
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 3. haftya karşılaşmalarıyla sürüyor. Rapid Wien, evinde Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Ligde sonuncu olan Aberdeen'in bir sıra üstünde yer alan ev sahibi ekip, kendi liginde 3 maç üst üste aldığı galibiyetlerle moral depolamasının ardından Konferans Ligi'nde de ilk puanını almak istiyor. Universitatea Craiova ise 1 puanla yer aldığı 29. sıradan yukarılara tırmanmak için mücadele edecek. İşte Rapid Wien - Universitatea Craiova maçı yayın bilgileri...

Rapid Wien - Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rapid Wien - Universitatea Craiova maçı, 6 Kasım Perşembe günü Avusturya'daki Weststadion'da oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

