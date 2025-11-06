Mainz - Fiorentina maçı yayın bilgileri!

Mainz - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mainz, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında konuk ettiği Fiorentina karşısında sürpriz arayacak. İlk maçında konuk olduğu Omonio'yı 1-0 mağlup eden ev sahibi takım, Zrinjski karşısında da aldığı 3 puanla 6. sıraya yerleşti. Konuk ekip ise ilk haftadan itibaren göz dolduran performansıyla Sigma'yı 2-0, Rapid Wien'i ise 3-0 mağlup ederek zirveye yerleşmeyi başardı. Peki Mainz - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mainz - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mainz - Fiorentina maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. MEWA Arena'daki müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Mainz - Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Mainz'de oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAINZ - FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE