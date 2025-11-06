CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Mainz - Fiorentina maçı yayın bilgileri!

Mainz - Fiorentina maçı yayın bilgileri!

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Mainz, evinde Fiorentina'yı ağırlıyor. MEWA Arena'da oynanacak karşılaşmada, ligde sergilediği başarılı performansla ilk sıraya yerleşen konuk ekip, zirvedeki yerini korumak için mücadele edecek. İlk 2 maçta kayıp vermeyen Stefano Pioli'nin öğrencileri, taraftar desteğiyle 3. haftayı da kayıpsız atlatmak istiyor. Ev sahibi ekip ise 6 puan +2 averajla yer aldığı 6. sıradan zirveye zıplamak için elde ettiği fırsatı kaybetmek istemiyor. Peki Mainz - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 14:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mainz - Fiorentina maçı yayın bilgileri!

Mainz - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mainz, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında konuk ettiği Fiorentina karşısında sürpriz arayacak. İlk maçında konuk olduğu Omonio'yı 1-0 mağlup eden ev sahibi takım, Zrinjski karşısında da aldığı 3 puanla 6. sıraya yerleşti. Konuk ekip ise ilk haftadan itibaren göz dolduran performansıyla Sigma'yı 2-0, Rapid Wien'i ise 3-0 mağlup ederek zirveye yerleşmeyi başardı. Peki Mainz - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mainz - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mainz - Fiorentina maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. MEWA Arena'daki müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Mainz - Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Mainz'de oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAINZ - FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen ile ilgili flaş transfer iddiası! Gelecek sezon...
Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
Trabzonspor’a Batagov şoku!
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 14:30
Kartal 3 eksikle çalıştı Kartal 3 eksikle çalıştı 14:20
12. haftanın hakemleri açıklandı! 12. haftanın hakemleri açıklandı! 14:00
Trabzonspor’a Batagov şoku! Trabzonspor’a Batagov şoku! 13:52
Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali Tahminler güncellendi! İşte G.Saray'ın ilk 8 ihtimali 13:41
Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! Ataman'dan Kızılyıldız yenilgisi sonrası tepki! 12:13
Daha Eski
Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? Nwakaeme sahalara ne zaman dönecek? 11:37
Sporting Braga - Genk maçı detayları! Sporting Braga - Genk maçı detayları! 11:31
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! 11:26
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 11:19
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! 11:13
8. harika 8. harika 02:55