Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Strasbourg - Jagiellonia Bialystok muhtemel 11'ler

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Strasbourg - Jagiellonia Bialystok muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Strasbourg, Stade De La Meinau'da Strasbourg - Jagiellonia Bialystok'u konuk edecek. İlk hafta maçında galibiyet alan iki takım da zirveye yükselmek için çıkacağı maçta mutlak galibiyet için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 14:49
Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Strasbourg - Jagiellonia Bialystok muhtemel 11'ler

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Strasbourg, Konferans Ligi 2. haftasında Polonyalı rakibi Jagiellonia Bialystok ile kozlarını paylaşacak. İlk hafta maçında rakibi Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup eden ev sahibi +1 averajla 12. sırada sezona başlarken rakibi ise evinde Hamrun'u 1-0 mağlup etti ve +1 averajla 15. sıraya oturdu. Stade de La Meinau'da oynanacak karşılaşmayı merakla bekleyen futbolseverler için 'Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabını derledik.

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakem Dario Bel'in düdük çalacağı maçta, Bel'in yardımcılıklarını Ivan Janić ve Kristijan Novosel yapacak. Dördüncü hakem Duje Strukan olurken VAR koltuğunda ise Mario Zebec oturacak.

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Bekleyenler; Ouatarra, Omabamidele, Hogsberg, Doue; El Mourabet, Barco; Moreira, Lemarechal, Enciso; Panichelli

Jagiellonia Bialystok: Piekutowski; Pozo, Vital, Pelmard, Wdowik; Lozano, Romanczuk; Sylla, Imaz, Pietuszewski; Pululu

F.Bahçe'ye transferde C. Ronaldo şoku!
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalarda son durum
F.Bahçe Avrupa'da zafer peşinde!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
