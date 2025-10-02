CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Omonia Nicosia - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Omonia Nicosia - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Omonia Nicosia ile Mainz, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak.GSP'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Omonia Nicosia - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 11:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Omonia Nicosia - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Omonia Nicosia - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Kuzey Kıbrıs takımı Omonia Nicosia, Alman rakibi Mainz'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Omonia Nicosia - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia Nicosia - Mainz maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Miloš Milanović'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Milanović'in yardımcılıklarını Milan Pašajlić ve Novak Novaković üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Milan Ilić oturacak.

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen mi, Icardi mi? İşte Buruk'un derbi planı
İngiliz gazeteciden Osimhen isyanı!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı | Fair Lady'de alarm
Oyun liderini belirledi! Yıldız isimle özel görüşme
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman? Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman? 11:18
Brann-Utrecht maçı ne zaman? Brann-Utrecht maçı ne zaman? 11:13
Anadolu Efes'in sıradaki rakibi Hapoel IBI Anadolu Efes'in sıradaki rakibi Hapoel IBI 11:12
Osimhen mi, Icardi mi? İşte Buruk'un derbi planı Osimhen mi, Icardi mi? İşte Buruk'un derbi planı 11:08
Trabzonspor'un rakibi Kayserispor Trabzonspor'un rakibi Kayserispor 10:57
F.Bahçe Beko Zalgiris'e konuk oluyor F.Bahçe Beko Zalgiris'e konuk oluyor 10:55
Daha Eski
Bologna-Freiburg maçı ne zaman? Bologna-Freiburg maçı ne zaman? 10:50
"Fenerbahçe'de olmaması lazım" "Fenerbahçe'de olmaması lazım" 10:34
1. Lig'de 9. hafta başlıyor! İşte maç programı 1. Lig'de 9. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:27
Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Tammy Abraham sağlık durumu! Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Tammy Abraham sağlık durumu! 10:18
İşte Okan Buruk'un derbi karnesi! İşte Okan Buruk'un derbi karnesi! 10:14
Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Tedesco gerçeği ortaya çıktı! 10:12