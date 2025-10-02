Noah - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Noah - Rijeka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Ermenistan takımı Noah, Hırvat rakibi Rijeka'yı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Noah - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Noah - Rijeka MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Noah - Rijeka maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Radoslav Gidzhenov'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Gidzhenov'un yardımcılıklarını Miroslav Maksimov ve Georgi Doynov üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Ventsislav Mitrev oturacak.