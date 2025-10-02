Lausanne Sports - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Lausanne Sports - Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında İsviçre takımı Lausanne Sports, İzlanda rakibi Breidablik'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Lausanne Sports - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lausanne Sports - Breidablik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lausanne Sports - Breidablik maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Genc Nuza'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Erdall Zasella oturacak.