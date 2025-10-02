Dynamo Kiev - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Dynamo Kiev - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Ukrayna takımı Dynamo Kiev, İngiliz rakibi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Dynamo Kiev - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dynamo Kiev - Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dynamo Kiev - Crystal Palace maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Lothar D'hondt'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ve Nico Claes üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Wesli De Cremer oturacak.