Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Dynamo Kiev ile Crystal Palace, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Arena Lublin'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dynamo Kiev - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 10:44
Dynamo Kiev - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Ukrayna takımı Dynamo Kiev, İngiliz rakibi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Dynamo Kiev - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dynamo Kiev - Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dynamo Kiev - Crystal Palace maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Lothar D'hondt'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ve Nico Claes üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Wesli De Cremer oturacak.

