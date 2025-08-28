CANLI SKOR ANA SAYFA
AZ Alkmaar - Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

AZ Alkmaar - Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında AZ Alkmaar ile Levski Sofia kozlarını paylaşacak. AFAS Stadion'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 10:45
AZ Alkmaar - Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

AZ Alkmaar - Levski Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta AZ Alkmaar'ın deplasmanda Levski Sofia'yı 2-0 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki AZ Alkmaar - Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Levski Sofia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Levski Sofia maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Damian Sylwestrzak'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
