AZ Alkmaar - Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

AZ Alkmaar - Levski Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta AZ Alkmaar'ın deplasmanda Levski Sofia'yı 2-0 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki AZ Alkmaar - Levski Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Levski Sofia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Levski Sofia maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Damian Sylwestrzak'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.