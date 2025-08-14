CANLI SKOR ANA SAYFA
Spartak Trnava - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Spartak Trnava ile Universitatea Craiova kozlarını paylaşacak. Anton Malatinsky'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spartak Trnava - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 13:19
Spartak Trnava - Universitatea Craiova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Spartak Trnava'nın deplasmanda Universitatea Craiova'ya 3-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Spartak Trnava - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spartak Trnava - Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spartak Trnava - Universitatea Craiova maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Stuart Attwell'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

