Spartak Trnava - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Spartak Trnava - Universitatea Craiova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Spartak Trnava'nın deplasmanda Universitatea Craiova'ya 3-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Spartak Trnava - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spartak Trnava - Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spartak Trnava - Universitatea Craiova maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Stuart Attwell'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.