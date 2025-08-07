Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Polonya temsilcisi Rakow Czestochowa ile İsrail takımı Maccabi Haifa, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Robert Harvey'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.