Levski Sofia - Sabah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Levski Sofia - Sabah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Bulgaristan temsilcisi Levski Sofia ile Azerbaycan takımı Sabah, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Duje Strukan'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Levski Sofia - Sabah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levski Sofia - Sabah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Levski Sofia - Sabah maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.