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Haberler Konferans Ligi Real Betis 1-4 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET) Konferans Ligi şampiyonu Chelsea!

Real Betis 1-4 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET) Konferans Ligi şampiyonu Chelsea!

UEFA Konferans Ligi final mücadelesinde Chelsea İspanyol ekibi Real Betis'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 23:55 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 00:04
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Real Betis 1-4 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET) Konferans Ligi şampiyonu Chelsea!

UEFA Konferans Ligi finalinde Chelsea, Real Betis'i 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Polonya'nın Tarczysnki Arena'da oynanan UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Real Betis karşı karşıya geldi. Bosna-Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yönettiği karşılaşmanın 9. dakikasında Betis, Abdessamad Ezzalzouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. 70. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle İngiliz ekibi skoru 2-1'e getirdi. 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Moises Caicedo'nun golleriyle Chelsea sahadan 4-1 galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

TARİHTE BİR İLK!

Chelsea, UEFA organizasyonlarının tümünde şampiyonluk yaşayan ilk kulüp oldu. (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Kupası, Kupa Galipleri Kupası ve Konferans Ligi)

Golü attı secdeye gitti! Devamını Oku BUNU DA OKU

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