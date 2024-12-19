LASK Linz - Vikingur Reykjavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

LASK Linz - Vikingur Reykjavik maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada LASK Linz - Vikingur Reykjavik kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, LASK Linz - Vikingur Reykjavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LASK Linz - Vikingur Reykjavik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
LASK Linz - Vikingur Reykjavik maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak.
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