The New Saints - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

The New Saints - Djurgardens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada The New Saints ile Djurgardens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, The New Saints - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

The New Saints - Djurgardens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

The New Saints - Djurgardens maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

👉Egzersizin faydaları nelerdir? TIKLA ÖĞREN🏃