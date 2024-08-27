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UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Andorra'nın Santa Coloma ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik takımları arasında 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak müsabakayı yönetecek.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 11:16
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UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Andorra'nın Santa Coloma ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik takımları arasında 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Andorra'daki La Vella Ulusal Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Vikingur Reykjavik, play-off turu ilk maçında konuk ettiği Santa Coloma'yı 5-0 yenmişti.

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