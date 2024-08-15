Sheriff - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Sheriff - Olimpija Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Sheriff ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Sheriff - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SHERIFF - OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sheriff - Olimpija Ljubljana maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.