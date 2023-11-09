Beşiktaş 1 - 2 Bodo/Glimt ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi D Grubu 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Bodo/Glimt Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Maçta Norveç ekibi Bodo/Glimt'in gollerini 38 ve 49. dakikalarda Moumbagna kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü ise 64. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.

Temsilcimiz Beşiktaş'ta 90+3. dakikada kaptan Necip Uysal, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bodo/Glimt bu galibiyetle puanını 7 yaptı.

Temsilcimiz Beşiktaş ise 1 puanda kaldı.

KARTAL 4 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

D Grubu ilk maçında Brugge deplasmanından 1 puanla dönen siyah-beyazlılar 2. haftada evinde Lugano'ya 3-2 mağlup olmuştu.

3. haftada deplasmanda Bodo/Glmit'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 4. haftada yine aynı rakibine evinde 2-1 mağlup oldu.