Haberler Konferans Ligi Beşiktaş 1 - 2 Bodo/Glimt ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş 1 - 2 Bodo/Glimt ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırladı. Evinde rakibine 2-1 mağlup olan Kara Kartal, 4. hafta sonunda da galibiyetle tanışamadı. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 22:43 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 23:08
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Beşiktaş 1 - 2 Bodo/Glimt ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi D Grubu 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Bodo/Glimt Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Maçta Norveç ekibi Bodo/Glimt'in gollerini 38 ve 49. dakikalarda Moumbagna kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü ise 64. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.

Temsilcimiz Beşiktaş'ta 90+3. dakikada kaptan Necip Uysal, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bodo/Glimt bu galibiyetle puanını 7 yaptı.

Temsilcimiz Beşiktaş ise 1 puanda kaldı.

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D Grubu ilk maçında Brugge deplasmanından 1 puanla dönen siyah-beyazlılar 2. haftada evinde Lugano'ya 3-2 mağlup olmuştu.

3. haftada deplasmanda Bodo/Glmit'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 4. haftada yine aynı rakibine evinde 2-1 mağlup oldu.

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