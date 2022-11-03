Haberler Konferans Ligi Slavia Prag - Sivasspor maçı CANLI

Slavia Prag - Sivasspor maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile kozlarını paylaşıyor.
Fortuna Arena'da oynanan mücadelede Sivasspor rakibinden puan veya puanlar alarak grubundan lider çıkmanın peşinde. Slavia Prag - Sivasspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 20:41 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 20:43
Slavia Prag - Sivasspor maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Fortuna Arena'da Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Yiğidolar rakibi karşısında puan veya puanlar alarak grubunu lider tamamlamak istiyor. Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SLAVİA PRAG - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Gradel, Angielski

SLAVİA PRAG - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Slavia Prag - Sivasspor maçı 20.45'te başladı. Karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN ekranlarında canlı yayınlanıyor.

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