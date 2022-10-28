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Süpersin Sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Sivasspor, evinde ağırladığı Rumen ekibini Yatabare (2) ve Gradel’in golleriyle 3-0 yendi. Gruptan çıkan Yiğido’ya liderlik için son maçta 1 puan yetiyor.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Süpersin Sivasspor

Sivasspor Avrupa'da destan yazdı. Yiğidolar, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndaki 5. maçında Rumen ekibi CFR Cluj'u sahasında konuk etti. Kırmızı-beyazlılar, rakibini 3-0 gibi net bir skorla yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. 22'inci dakikada Yatabare'nin kaydettiği muhteşem golle 1-0 öne geçen kırmızı-beyazlılar, 64'te Max Gradel'in golüyle skoru 2-0 yaptı. 73'te bir kez daha sahneye çıkan Yatabare takımını 3-0 öne geçirdi. Sivasspor bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz 3 Kasım'da 7 puanlı Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak İkili averajda durum 1-1, liderlik için Sivasspor'a 1 puan yetecek. Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu, 5. hafta karşılaşmasında Rumen ekibi Cluj ile sahasında kozlarını paylaştı.

Temsilcimizde ilk gol 22. dakikada Yatabare'nin ayağından geldi. İlk yarı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Ardından ikinci yarıda dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Gradel çıktı. Gradel takımının 2. golünü kaydeden isim oldu. Maçın 73. dakikasında tecrübeli golcü Yatabare kendisinin 2. takımının 3. golünü atan isim oldu. Bu sonuçla beraber Sivasspor grubundan çıkmayı garantiledi. Yiğidolar gelecek maç Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor bu sonuçla beraber grubunda son maçlar öncesi 10 puanla lider durumda bulunuyor.

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