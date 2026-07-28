Kocaelispor'da Selçuk İnan'dan transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, transfer döneminde iyi oyuncuların takıma kazandırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı takımın deneyimli çalıştırıcısı İnan, gazetecilere, ikinci etap çalışmalarında 1 haftayı geride bıraktıklarını ve kalan 1 haftada 2 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.

Fiziksel olarak takıma yüklemeler yaptıklarını anlatan İnan, "Buradaki yükleme esnasında bir oyuncumuz bizi biraz üzdü diyebiliriz. Fiziksel olarak takıma yüklemeler yapıyoruz. Susoho burada sakatlık yaşadı, çok ciddi olmadığını düşünüyoruz. Petkoviç'i dinlendiriyoruz. Sakatlığı ile ilgili ciddi bir sorun yok. Birkaç gün dinlenip tekrar bizimle devam edecek." diye konuştu.

HABİB KEITA KAMPA KATILMAMASI

Habib Keita'nın kampa katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İnan, şöyle devam etti:

"Kocaelispor çok büyük bir camia, hepimiz emek veriyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında Kocaelispor'u doğru temsil etme zorunluluğumuz var. Herkes bunun bilincinde olacak. Oyuncuların fazlasıyla profesyonel olması gerekiyor. Habib ile ilgili bütün olaylar bilgimiz dışında gelişti. Kampa gelmeme nedeninin başkan veya yöneticilerle konuşulması durumunda daha sağlıklı bilgi alınabilir. Kendisi bizimle olmak istemedi. Süreç nasıl işliyor, nasıl ilerliyor hep beraber göreceğiz. Tabii yaptığının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz, hepimiz bu konuda hemfikiriz. Sözleşmeli oyuncular ne olursa olsun, hele ki böyle büyük camialarda oynuyorsanız, bunun karşılığında saygınızı ve profesyonelliğinizi göstermelisiniz. Maalesef orada böyle bir sıkıntı yaşadık. Belli bir süreç devam ediyor. Bununla ilgili bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacak."

Joseph Nonge'un kampta bulunamamasının ise teknik bir karar olduğunun altını çizen İnan, "Her ne olursa olsun saygılı olmak lazım. Bizim de işimiz bu takımı bir arada tutmak. Saygı ve sevgi içerisinde beraber bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu bozan kim olursa olsun, bırakın hocalığın verdiği yetkiyi, kendi oyunculuğumda da elimden geldiğince bu tür durumlara izin vermedim. Hocalık dönemimde de asla izin vermeyeceğimi birkaç defa daha Jo'ya anlatmıştım. Tabii belki başka mutsuzlukları da olabilir. Bilmiyoruz ama çözmeye çalışıyoruz şu anda bizimle beraber değil. " ifadelerini kullandı.

"TRANSFER KOLAY DEĞİL"

Selçuk İnan, transfer yapmanın kolay olmadığını dile getirerek çok çaba sarf ettiklerini ancak giden oyuncuların yavaş yavaş belli olduğunu anlattı.

Darko Churlinov ile konuşarak yolları ayırdıklarını aktaran İnan, "Limit sıkıntımız var, onu aşmaya çalışıyoruz. Transfer konusunda Türkiye'de belli bir durgunluk söz konusu. İyi oyuncuları buraya getirmek için çaba sarf ediyoruz. Onları ikna etme durumuna geldiğimizde de belli başlı nedenlerden dolayı biraz beklemek zorunda kalıyoruz. Limit açmak için başkanımız neredeyse her gün çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, taraftarın takıma sahip çıktığını ve bundan sonraki süreçte de sahip çıkacağını bildiklerini dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağ olsun taraftarlarımız hangi oyuncu olursa olsun transfer olsun ya da olmasın bir şekilde bizi ölümüne destekleyeceklerini biliyoruz. Kocaelispor olarak en iyi şekilde hazırlanacağız ama hangi oyuncularla lige başlayacağız, kadro kalitemiz ne kadar güçlü olacak bunu hep beraber göreceğiz. Burada bir şeyin sözünü verebilirim. Benimle olan bütün oyuncular sahada bütün benliklerini Kocaelispor için verecek, mücadelelerini gösterecek."

Yeni transfer Baku: "Büyük bir sabırsızlıkla maçların başlamasını bekliyorum"

Takımın yeni transferlerinden kanat oyuncusu Makana Baku ise Kocaelispor gibi bir camiada olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Baku, sabırsızlıkla maçların başlamasını beklediğini ifade ederek "Kampımız iyi gidiyor. Önümüzde iki hazırlık maçımız var. Onlara odaklanmış durumdayız. Beklentileri şimdiden söylemek zor ama takımıma güvenim var. İlk maçı beklemek gerekiyor ama şunu söyleyebilirim pozitifim." dedi.

Forvet Agyei: "Hepimiz ligin başlamasını bekliyoruz"

Forvet oyuncusu Daniel Agyei de kampın zorlu geçtiğini belirterek "Antrenmanlarımız çok iyi ve zorlu geçiyor. Hepimiz ligin başlamasını bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bunun üzerine kuruyoruz. Geçen sene lige adapte olmak benim için uzun sürmüştü. O zaman biraz daha yavaş geçmişti ama şimdiye bakarsanız lige alışmış ve adapte olmuş durumdayım. Bu yüzden bu yıl benden daha çok gol ve asist bekleyeceğinizi biliyorum ve bunu gerçekleştireceğimi umuyorum." ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Ege Bilim de kampa zorlu ve geliştirici antrenmanlarla devam ettiklerini vurgulayarak "Hocamızın gençlere karşı tutumu gerçekten çok iyi. Sürekli geliştirmeye ve öğretmeye çalışıyor. Biz de onun bilgileriyle gelişmeye devam ediyoruz." dedi.