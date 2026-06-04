CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Kocaelispor'dan Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz'a veda!

Kocaelispor'dan Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz'a veda!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmeleri sona eren Ahmet Oğuz ile Serdar Dursun için veda paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 12:56
Kocaelispor'dan Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz'a veda!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmeleri sona eren Ahmet Oğuz ile Serdar Dursun için veda paylaşımında bulundu.

Yeşil-siyahlı kulübün takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile forvet Serdar Dursun için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Kocaelispor, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi.

Serdar Dursun, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Ahmet Oğuz ise 31 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Ve transfer bombası patlıyor! İsmail Yüksek...
Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro...
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Bakan Kurum 64 ilde 20 bin konut projesini açıkladı: 18 bin TL taksit 72 ay vade | İstanbul'da 15 bin kiralık konut
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de flaş Muriqi gelişmesi!
G.Saray'a Jhon Duran müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City'den R. Madrid'e Haaland davası! M. City'den R. Madrid'e Haaland davası! 12:32
Hacıosmanoğlu milli takım kampında futbol oynadı Hacıosmanoğlu milli takım kampında futbol oynadı 12:22
F.Bahçe ve G.Saray'a Dünya Kupası piyangosu! F.Bahçe ve G.Saray'a Dünya Kupası piyangosu! 12:11
Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro... Leao'da sıcak gelişme! 60 milyon euro... 12:07
F.Bahçe'de flaş Muriqi gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Muriqi gelişmesi! 11:20
G.Saray'a Jhon Duran müjdesi! G.Saray'a Jhon Duran müjdesi! 11:19
Daha Eski
G.Saray ve Fırtına'nın Ponomarenko yarışı! G.Saray ve Fırtına'nın Ponomarenko yarışı! 09:56
Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda? Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda? 09:49
F.Bahçe'ye Lewandowski müjdesi! F.Bahçe'ye Lewandowski müjdesi! 09:36
A Milli Takım ilk antrenmanını yaptı A Milli Takım ilk antrenmanını yaptı 08:51
Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta? Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta? 08:49
Aslan'dan Can Uzun için servet Aslan'dan Can Uzun için servet 01:27