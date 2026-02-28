CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ı bekliyoruz

Beşiktaş'ı bekliyoruz

Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Kocaelispor, 15 maçtır namağlup olan güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ı bekliyoruz

Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Kocaelispor, 15 maçtır namağlup olan güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Süper Lig'de topladığı 30 puanın 21'ini sahasında kazanmayı başaran Körfez ekibinde A Spor'a konuşan Başkan Recep Durul, "Beşiktaş maçında 35 bin civarında taraftarımız tribünlerde olacak.

Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Kupada güzel ve çekişmeli bir maç oynanmıştı. Aynı atmosferi bekliyoruz. Mücadele sonunda da üç puanı alma hedefimiz var"diye umut dağıttı.

Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Demokrasiye, toplumsal yaşama ve ekonomiye büyük darbe: 28 Şubat'ı unutmayacağız!
