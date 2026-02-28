Beşiktaş'ı bekliyoruz

Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Kocaelispor, 15 maçtır namağlup olan güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Süper Lig'de topladığı 30 puanın 21'ini sahasında kazanmayı başaran Körfez ekibinde A Spor'a konuşan Başkan Recep Durul, "Beşiktaş maçında 35 bin civarında taraftarımız tribünlerde olacak.

Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Kupada güzel ve çekişmeli bir maç oynanmıştı. Aynı atmosferi bekliyoruz. Mücadele sonunda da üç puanı alma hedefimiz var"diye umut dağıttı.