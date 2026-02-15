CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Kocaelispor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Kocaelispor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 14:23
Kocaelispor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kocaeli'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Linetty, Tayfur, Agyei, Petkovic

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Tayyip Talha, Nazım Sangare, Kozlowski, Ogün, Dragus, Maxim, Lungoyi, Bayo

KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Gaziantep FK maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

