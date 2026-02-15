Kocaelispor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kocaeli'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Linetty, Tayfur, Agyei, Petkovic

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Tayyip Talha, Nazım Sangare, Kozlowski, Ogün, Dragus, Maxim, Lungoyi, Bayo

KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Gaziantep FK maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.