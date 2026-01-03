Salih Uçan sürprizi

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Beşiktaş'tan Salih Uçan için harekete geçti. Yeşil-siyahlı ekibin, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta görev yaptı. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Beşiktaş'tan Salih Uçan için harekete geçti. Yeşil-siyahlı ekibin, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta görev yaptı. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.