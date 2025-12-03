Hatasını fark etti

Kocaelispor'da Serdar Dursun, Fenerbahçe- Galatasaray derbisini tribünden takip edip sosyal medyadan paylaşım yapınca taraftarlarının tepkisini çekti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yerel basına yaptığı açıklamada, "Nasıl sahada mücadele ettiğini herkes görüyor. Bu takım için savaşan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu nedenle bir paylaşım yüzünden futbolcumuzu kaybetmek gibi bir hata yapamayız. Hataysa, elbette izinden döndüğünde konuşulur ve gerekiyorsa özür diler. Tek hatası sosyal medya paylaşımıydı. Zaten o da gelen tepkiler üzerine bunu fark etti ve sildi" dedi. Başkan Durul, "Serdar Dursun, tamamen Kocaelispor'un başarısına odaklanmış bir oyuncumuz. Kendisine sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuyu daha fazla uzatmanın bize bir faydası olmaz" ifadelerini kullandı.