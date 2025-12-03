CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Hatasını fark etti

Hatasını fark etti

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, derbiye giden Serdar Dursun için, “Tek hatası sosyal medya paylaşımıydı. Zaten tepkiler üzerine fark etti, sildi” dedi

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Hatasını fark etti

Kocaelispor'da Serdar Dursun, Fenerbahçe- Galatasaray derbisini tribünden takip edip sosyal medyadan paylaşım yapınca taraftarlarının tepkisini çekti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yerel basına yaptığı açıklamada, "Nasıl sahada mücadele ettiğini herkes görüyor. Bu takım için savaşan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu nedenle bir paylaşım yüzünden futbolcumuzu kaybetmek gibi bir hata yapamayız. Hataysa, elbette izinden döndüğünde konuşulur ve gerekiyorsa özür diler. Tek hatası sosyal medya paylaşımıydı. Zaten o da gelen tepkiler üzerine bunu fark etti ve sildi" dedi. Başkan Durul, "Serdar Dursun, tamamen Kocaelispor'un başarısına odaklanmış bir oyuncumuz. Kendisine sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuyu daha fazla uzatmanın bize bir faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

