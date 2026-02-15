CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Survivor Can Berkay kimdir? Can Berkay kaç yaşında, nereli?

Survivor Can Berkay kimdir? Can Berkay kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Survivor Türkiye yarışmacısı Can Berkay Ertemiz, izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Survivor Can Berkay kimdir?”, “Can Berkay Ertemiz kaç yaşında?” ve “Nereli?” soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 21:01 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 10:39
Survivor Can Berkay kimdir? Can Berkay kaç yaşında, nereli?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Türkiye yarışmasında mücadele eden Can Berkay Ertemiz, performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Genç ve dinamik yapısıyla dikkat çeken Can Berkay, sporcu kimliği sayesinde parkurlarda avantaj sağlıyor. Hırslı ve rekabetçi karakteri, onu yarışmanın güçlü adayları arasına taşıyor. Can Berkay Ertemiz'in kaç yaşında olduğu, hangi şehirden olduğu ve hayatına dair bilinmeyenler, Survivor izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

CAN BERKAY KİMDİR?

Can Berkay Survivor 2026'nın Ünlüler Takımı'nda yer alıyor. Yarışmaya yedeklerden katılmıştır. Berkay, yoga eğitmenliği ve yaşam koçluğu yapmaktadır.

Can Berkay'ın instagram adı canberkayertemiz'dir. 20.000 takipçisi bulunmaktadır.

Survivor Onur Alp kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Nefise kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Lina hakkında merak edilenler Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca!
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan’dan Orta Doğu ve Afrika'ya peş peşe çıkarma! Önce BAE sonra Etiyopya | Masada Gazze çantada ekonomi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye!
G.Saray'da Sane gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı yıldıza özel takip! Hollanda'dan... G.Saraylı yıldıza özel takip! Hollanda'dan... 11:19
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 11:11
Real Oviedo - Athletic Bilbao detayları Real Oviedo - Athletic Bilbao detayları 10:49
Ünlü yönetmenden All-Star maçında Filistin'e destek Ünlü yönetmenden All-Star maçında Filistin'e destek 10:41
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! 10:39
Osimhen'e 2 dev talip birden! Osimhen'e 2 dev talip birden! 10:31
Daha Eski
RAMS Başakşehir Beşiktaş maçı bilgileri! RAMS Başakşehir Beşiktaş maçı bilgileri! 10:28
İspanya'da gündem Asensio! Milli takım... İspanya'da gündem Asensio! Milli takım... 10:15
Göztepe - Kayserispor maçı detayları! Göztepe - Kayserispor maçı detayları! 10:15
Kocaelispor-Gaziantep FK maçı detayları! Kocaelispor-Gaziantep FK maçı detayları! 09:49
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce... Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce... 09:35
Derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı Derbi sonrası flaş eleştiri: Hayal kırıklığı 09:26