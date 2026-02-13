CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Survivor Engincan kimdir? Engincan Tura kaç yaşında, nereli?

Survivor Engincan kimdir? Engincan Tura kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Engincan, performansı ve ada yaşantısındaki tavırlarıyla merak konusu oldu. İzleyiciler “Survivor Engincan kimdir?”, “Kaç yaşında ve nereli?” sorularına yanıt arıyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 15:29
Survivor Engincan kimdir? Engincan Tura kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026'nın dikkat çeken yarışmacılarından Engincan, ada performansı ve karakteriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. "Engincan kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?", "Mesleği ne?" gibi sorular arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. Yarışmacının spor geçmişi ve profesyonel hayatı, Survivor'daki başarısının temel taşları arasında gösteriliyor. Ayrıca Engincan'ın Instagram hesabı ve özel hayatı da merak edilen başlıklar arasında.

ENGİNCAN TURA KİMDİR?

Engincan Tura, 1996 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olan yarışmacı, genç yaşına rağmen hem sahne hem de ekran deneyimine sahip. Survivor parkurlarında yalnızca fiziksel gücüyle değil, aynı zamanda mental dayanıklılığıyla da öne çıkmayı hedefliyor.

ENGİNCAN NERELİ?

Engincan Tura, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğup büyümüştür. Ege Bölgesi'nin dinamik yaşam tarzı içinde yetişen Tura, küçük yaşlardan itibaren spor ve sanatla iç içe bir hayat sürdürdü.

Survivor Nefise kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Gözde hayatı ve kariyeri Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Lina hakkında merak edilenler Devamını Oku BUNU DA OKU

İşte temsilcilerimizin Avrupa gelirleri
İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan yurt açılışında açıkladı: Boğaziçi Üniversitesi'ne kütüphane ve laboratuvar binası kazandıracağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Transferde kelebek etkisi! Osimhen ve F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır'da puanlar paylaşıldı! Iğdır'da puanlar paylaşıldı! 15:56
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 15:38
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! 15:35
Eda Erdem için 'son' imza! Eda Erdem için 'son' imza! 15:09
Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! 14:53
F.Bahçe'den yatırımlık transferler! F.Bahçe'den yatırımlık transferler! 14:37
Daha Eski
Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33
Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! 14:23
Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı 14:12
Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! 14:11
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi 14:04
Elche-Osasuna maç bilgileri! Elche-Osasuna maç bilgileri! 13:57