Ademola Lookman kimdir? Ademola Lookman kaç yaşında, nereli?

Ademola Lookman kimdir? Ademola Lookman kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Ademola Lookman Olajade Alade Ayoola Lookman, 20 Ekim 1997 tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya gelmiş Nijeryalı profesyonel futbolcudur. Ademola Lookman kaç yaşında, nereli? sorularının cevabı merak ediliyor. Pek, Ademola Lookman kimdir, futbol kariyerine nasıl başladı?

ADEMOLA LOOKMAN KİMDİR?

Ademola Lookman Olajade Alade Ayoola Lookman, 20 Ekim 1997 tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya gelmiş Nijeryalı profesyonel futbolcudur. Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Lookman, ağırlıklı olarak kanat oyuncusu olarak görev yapmaktadır. Asıl mevkisi sol kanat olan yıldız futbolcu, sağ kanatta ve ikinci forvet pozisyonunda da etkili performanslar sergileyebilmektedir. Hızı, bire birdeki üstünlüğü, top sürme becerisi ve içe kat ederek şut çekme yeteneğiyle modern futbolun öne çıkan hücum oyuncuları arasında gösterilmektedir.

FUTBOL KARİYERİNE CHARLTON'DA BAŞLADI

Ademola Lookman, profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında İngiltere Championship ekiplerinden Charlton Athletic'te başladı. Genç yaşta A takıma yükselen Lookman, kısa sürede sergilediği performansla dikkat çekti ve 2017 yılında Premier Lig temsilcisi Everton'a transfer oldu. Everton'da kanat oyuncusu olarak forma giyen Lookman, Manchester City'ye attığı golle adından söz ettirdi.

RB LEIPZIG, FULHAM VE LEICESTER CITY DÖNEMİ

Everton sonrası kariyerinde Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e kiralık olarak transfer olan Lookman, burada da etkili performanslar sergiledi. Daha sonra Fulham ve Leicester City formalarını giyen Nijeryalı futbolcu, özellikle Leicester City'de Liverpool'a attığı kritik golle öne çıktı.

ATALANTA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

2022 yılında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'ya transfer olan Ademola Lookman, kariyerinin en parlak dönemini İtalya'da yaşadı. 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen'e karşı hat-trick yaparak Atalanta'ya kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandırdı. Bu performansı sayesinde Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne layık görüldü ve Ballon d'Or adayları arasına giren ilk Atalanta oyuncusu oldu.

MİLLî TAKIM KARİYERİ

İngiltere doğumlu olmasına rağmen millî takım tercihini Nijerya'dan yana kullanan Lookman, daha önce İngiltere'nin U19, U20 ve U21 takımlarında forma giydi. 2022 yılında Nijerya A Milli Takımı'na katılan yıldız futbolcu, 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda takımını finale taşıyan isimlerden biri oldu. Turnuvada Kamerun ve Angola maçlarında attığı gollerle dikkat çekti.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Ademola Lookman; patlayıcı sürati, teknik kapasitesi ve çok yönlü oyun yapısıyla fark yaratan bir hücum oyuncusudur. Dar alanlarda etkili çalımları, topsuz koşuları ve bitiriciliğiyle savunmalar için sürekli tehdit oluşturur. Doğal bir kanat oyuncusu olmasının yanı sıra ikinci forvet ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev alabilmektedir.