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Haberler Kimdir MASTERCHEF METİN KİMDİR? | Metin Yavuz hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, evli mi?

MASTERCHEF METİN KİMDİR? | Metin Yavuz hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, evli mi?

MasterChef yeni sezonda final için geri sayım başlarken hafta boyunca eski yarışmacılar konuk şef olarak yarışmaya geliyor. 17 aralık 2024 tarihinde konuk olan Metin Yavuz 2022 MasterChef şampiyonluğu ile dikkat çekti. Peki, MasterChef Metin kimdir? Metin Yavuz hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 17:40 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 18:00
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MASTERCHEF METİN KİMDİR? | Metin Yavuz hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, evli mi?

MasterChef 2022'nin şampiyonu olan Metin Yavuz'un kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte final öncesi konuk olan MasterChef Metin'in hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF 2022 | METİN YAVUZ KİMDİR?

MasterChef 2022 şampiyonu olan Metin Yavuz, 2024 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Aslen Bolulu olan Metin Yavuz, 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda 1. olmuştur.

2014 yılından bu yana aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz, Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmayı başarmıştır. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmiştir. Metin Yavuz, Masterchef'te 3. turu da başarıyla tamamlayarak ana kadroya katılan ilk yarışmacı olmuştur.

2023 yılında MasterChef All Star sezonuna ise beklentilerin altında kalan Yavuz, yarışmaya 29 Ekim günü 16. haftada veda etmiştir.

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