Jake Paul kimdir? Kaç yaşında? Boyu, kilosu kaç? Fenomen boksör Jake Paul hayatı ve kariyeri

Jake Paul kimdir? | 2018 yılında boks kariyerine adım atan Jake Paul, sosyal medya içerikleriyle tanınan bir fenomendir. Disney Channel dizisi Bizaardvark'ta rol alarak geniş bir kitleye ulaşan Paul'un hayatı, kariyeri ve fiziksel özellikleri, Mike Tyson ile yapacağı boks maçı öncesinde araştırılıyor. İşte Jake Paul hakkında merak edilenler...

JAKE PAUL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? BOYU, KİLOSU KAÇ?

Jake Paul, 17 Ocak 1997 doğumlu 27 yaşında, Amerikalı bir sosyal medya fenomeni, aktör, boksör ve girişimcidir. Kariyerine kısa videolar üreterek başlayan Paul, Disney Channel dizisi Bizaardvark'taki rolüyle genç yaşta tanınırlık kazandı. Daha sonra içerik üreticisi olarak kariyerine devam ederek milyonlarca takipçiye ulaştı. 2018 yılında boks dünyasına adım atan Paul, hem eğlence sektöründeki hem de boks ringindeki başarısıyla dikkat çekmektedir.

Jake Paul'un boyu 1.85 metre, kilosu ise genellikle 83-86 kilogram arasında değişmektedir. Bu fiziksel özellikleri, dövüş kariyerinde orta ve hafif ağır sıklet kategorilerinde yer almasını sağlıyor.

FENOMEN BOKSÖR JAKE PAUL KARİYERİ

Jake Paul, kariyerine 2013 yılında Vine platformunda eğlenceli kısa videolar üreterek başladı ve kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Vine'ın kapanmasının ardından YouTube'a geçerek vloglar, meydan okumalar ve şov içerikleriyle büyük bir kitleye hitap etti. Aynı dönemde Disney Channel dizisi Bizaardvark'ta Dirk Mann karakterini canlandırdı. Ancak sete uygun olmayan davranışları nedeniyle Disney ile yolları ayrıldı.

Paul, 2018 yılında profesyonel boks kariyerine adım attı. İlk maçını YouTuber Deji'ye karşı kazandıktan sonra MMA ve boks dünyasından isimlerle karşılaşarak dikkat çekti. Ben Askren, Tyron Woodley ve Anderson Silva gibi rakipleri mağlup ederek spor camiasında tartışmalı bir figür haline geldi. Hem yetenekleri hem de şovmenliğiyle boks dünyasında yeni bir hayran kitlesi oluşturdu.

Ayrıca Jake Paul, müzik kariyerine de giriş yapmış ve bazı şarkılar yayınlamıştır. Bunun yanında, girişimcilik alanında çeşitli projelerde yer alarak sosyal medya etkisini genişletmiştir. Paul, kariyerini sosyal medya, eğlence ve sporu bir araya getirerek devam ettiren çok yönlü bir isimdir.

FENOMEN BOKSÖR JAKE PAUL HAYATI

Jake Paul'un özel hayatı, sosyal medya ve eğlence dünyasında büyük ilgi çeken ilişkiler ve olaylarla doludur. İlk olarak YouTube fenomeni Erika Costell ile yaşadığı ilişkisi ve bu ilişkiyi vlog içeriklerinde paylaşması büyük yankı uyandırdı. İkili bir süre sonra ayrıldı, ancak Paul, sosyal medya paylaşımlarında ilişkisinden sıkça bahsetti. Daha sonra Tana Mongeau ile ilişki yaşamaya başladı; çift 2019'da "resmi bir düğün" yaptı ancak bu evliliğin yasal olarak geçerli olmadığı ortaya çıktı ve ilişkileri kısa süre sonra sona erdi. Son yıllarda ise Jake Paul, model Julia Rose ile ilişkisiyle gündeme gelmiştir.

Kariyerindeki hızlı yükseliş ve yoğun sosyal medya baskısı nedeniyle Jake Paul, hem hukuki problemlerle hem de komşuları ve çevresiyle olan tartışmalarla sık sık gündeme geldi. Davranışları nedeniyle ev partileri, gürültü şikayetleri ve yasak ihlalleri yüzünden başı sıkça belaya girdi. Paul, son yıllarda bu tarz sorunları azaltarak daha çok boks ve girişimcilik alanına odaklanmaya çalıştığını ifade etti.