Saint Maximin kimdir? | Allan Saint-Maximin kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? - SAINT MAXIMIN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin'in transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde koştuğu yıldız için KAP'a açıklama yapılmasının ardından arama motorlarında 'Allan Saint-Maximin kimdir, kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

ALLAN SAINT-MAXIMIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

12 Mart 1997 yılında Fransa'da doğan Allan Saint-Maximin 27 yaşındadır. Forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu El- Ahli'de forma giymektedir. Takımıyla birlikte 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Saint-Étienne formasıyla ilk profesyonel maçına 29 Ağustos 2013 tarihinde çıkan oyuncunun kariyerinde Monaco, Hannover, Bastia, Nice, Newcastle United, Al - Ahli gibi takımlar bulunmaktadır.

Geçtiğimiz sezon Allan Saint-Maximin Newcastle United'tan 27 milyon Euro bedelle Al-Ahli'ye transfer olmuştu. Fransız futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'nde 31 maçta 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Oyuncu Fransa Ligi'nde oynadığı 111 karşılaşmada 12 gol ve 16 asistlik performans sergilerken Premier Lig'de ise 111 maçta süre aldı. 12 gol ve 19 asist katkısı veren oyuncu güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çekiyor.

Asıl çıkışını Nice takımında yapan Fransız oyuncu 9'u ligde olmak üzere 11 gol attı. Saint-Maximin, 2 Ağustos 2019'da Premier League ekiplerinden Newcastle United ile altı yıllık bir sözleşme imzaladı.

ALLAN SAINT-MAXIMIN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Sol Kanatta oynayan Maximin, yeni sezonda Fenerbahçe ile yollarını birleştirebilir. Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" denildi.

ALLAN SAINT-MAXIMIN İSTATİSTİKLERİ

LIGUE 1

Oynadığı Maç: 111

Gol: 12

Asistler: 16

Süre: 8.345 dk.

PREMIER LİG

Oynadığı Maç: 111

Gol: 12

Asistler: 19

Süre: 7.344 dk.

SAUDI PRO LİG

Oynadığı Maç: 30

Gol: 4

Asistler: 10

Süre: 2.336 dk.

BUNDESLIGA

Oynadığı Maç: 16

Gol: 1

Asistler: -

Süre: 418 dk.