MERİH DEMİRAL KİMDİR? | Merih Demiral nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

MERİH DEMİRAL KİMDİR? | Serie A takımlarından Atalanta'nın defans oyuncusu Demiral, A Milli Futbol Takımı'mızda stoper mevkiinde performans sergiliyor. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza atmaya devam eden Türk futbolcunun hayatı, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Merih Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında? Merih Demiral hangi takımlarda oynadı?

MERİH DEMİRAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğan 26 yaşındaki Merih Demiral, kariyerine doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başladı. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den asgari ücret karşılığında sözleşme teklifi aldı. Bu teklifi kabul etmedi ve takımdan ayrıldı.

2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu. Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

⚽Fenerbahçe (Altyapı): 2009-2016

⚽Alcanenense (Portekiz): 2016-2017

⚽Sporting CP B (Portekiz): 2017-2018

⚽Sporting CP (Portekiz): 2017-2018

⚽Alanyaspor (Türkiye): 2018-2019

⚽Sassuolo (İtalya): 2019

⚽Juventus (İtalya): 2019-2021