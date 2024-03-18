Survivor Gizem kimdir? | Survivor Gizem kaç yaşında, nereli, mesleği ne? | Gizem Memiç hayatı

Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında yer alan Gizem Memiç hayatı merak edilmeye başladı. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde sakatlık yaşayan Gizem ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Survivor Gizem kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Gizem kimdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

SURVIVOR GİZEM KİMDİR? | GİZEM MEMİÇ HAYATI

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 yılında dünyaya gelmiştir. 2024 yılı itibariyle 34 yaşındadır. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç bu unvanı 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilerek almıştır. 1.78 boyuda olan Gizem Memiç boğa burcudur.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan alan Gizem Memiç, Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etmiştir.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunu olan Gizem Memiç, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer almıştır ve yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. olmuştur.

Bu yılki Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden katılan ve güzelliği ile dikkat çeken Gizem Memiç, güzellik yarışmasına katıldığı yıl başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'yı geride bırakarak 1. olmuştur.