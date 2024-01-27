Survivor Uğurtan Dora bu yıl yeniden All Star kadrosuna dahil oldu. İzleyiciler tarafından merak edilen Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Dora kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Detaylar haberimizde...

UĞURTAN DORA KİMDİR?

7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu Uğurtan Dora, Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde ortaöğretimini tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Birçok spor dalıyla ilgilenen Dora, sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness çalışmalarında bulundu.

Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

Uğurtan Dora'nın oyunculuk deneyimi de var. Dora, bu zamana kadar 50'dan fazla reklamda rol almıştı.