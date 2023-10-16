Haberler Kimdir Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından performansı en çok yükselen isimlerden biri İsmail Yüksek olmuştu. Hazırlık maçında Jesus'un vazgeçilmezi olan İsmail Yüksel, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçındaki Dinamo Kiev karşısında da maça 11'de başladı. İsmail Yüksek ile ilgili arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında hangi mevkide oynuyor? İşte tüm soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 18:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:07
Fenerbahçe haberleri: İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

26 Ocak 1999 Bursa doğumlu olan İsmail Yüksek, futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başladı. Bursaspor'da çeşitli kademelerde forma giydikten sonra ise 2016 yılında Yıldırım Belediyespor'a transfer oldu.

2 yıl Yıldırım Belediyespor'da top koşturduktan sonra Gölcükspor'a giden İsmail, burada geçirdiği iki yılın ardından ise Fenerbahçe'ye imza attı.

1,83 boyunda olan ve orta sahada görev yapan İsmail, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ise sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Bursaspor ile 30 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

İsmail Yüksek'in formasını giydiği takımlar sırasıyla şöyle:

- Yıldırım Belediyespor

- Gölcükspor

- Fenerbahçe

- Balıkesirspor (Kiralık)

- Adana Demirspor (Kiralık)

- Bursaspor (Kiralık)

- Fenerbahçe

DİĞER
TÜRKİYE EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU GÜNCEL | Türkiye Grubu'nda kaçıncı sırada, puanı kaç, gruptan çıktı mı?
Başkan Erdoğan'dan Dünya Gıda Günü programına Tahıl Koridoru vurgulu mesaj! Savaşlara dikkat çekti... "Krizi derinleştiriyor"
Samet Akaydin pişmanlığı! F.Bahçe...
Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?
MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?
ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ | Çatalca'da elektrik ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
Beyoğlu'nda elektrik ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
Beylikdüzü'nde elektrik ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos! F.Bahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos! 10:46
Grup kuraları hangi gün çekilecek? Grup kuraları hangi gün çekilecek? 10:43
Muslera'dan Türkiye paylaşımı! Muslera'dan Türkiye paylaşımı! 10:40
ZTK'da kura çekimi tarihi belli oldu! ZTK'da kura çekimi tarihi belli oldu! 10:24
SAN MARİNO DANİMARKA maçı hangi kanalda? SAN MARİNO DANİMARKA maçı hangi kanalda? 10:23
Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu! Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu! 10:22
Daha Eski
KUZEY İRLANDA SLOVENYA maçı hangi kanalda? KUZEY İRLANDA SLOVENYA maçı hangi kanalda? 10:20
FİNLANDİYA KAZAKİSTAN maçı hangi kanalda? FİNLANDİYA KAZAKİSTAN maçı hangi kanalda? 10:16
LİTVANYA MACARİSTAN maçı hangi kanalda? LİTVANYA MACARİSTAN maçı hangi kanalda? 10:11
SIRBİSTAN KARADAĞ maçı hangi kanalda? SIRBİSTAN KARADAĞ maçı hangi kanalda? 10:07
MALTA UKRAYNA maçı hangi kanalda? MALTA UKRAYNA maçı hangi kanalda? 10:01
Gururluyum Gururluyum 01:30