Haberler Kimdir KAAN KAZGAN KİMDİR? Kaan Kazgan boyu ve kilosu kaç? Kaan Kazgan kaç yaşında?

KAAN KAZGAN KİMDİR? Kaan Kazgan boyu ve kilosu kaç? Kaan Kazgan kaç yaşında?

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın vücut geliştirme antrenörü Savaş Cebeci ile olan kavgası gündem oldu. Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgasını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgasına ilişkin görüntüleri araştırıyor. Öte yandan Kaan Kazgan'ın kim olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Kaan Kazgan kimdir? Kaan Kazgan'ın boyu kaç? Kaan Kazgan kaç kilo? Kaan Kazgan kaç yaşında? İşte Savaş Cebeci ile kavgasıyla gündem olan Kaan Kazgan ile ilgili tüm bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 00:10 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 00:30
KAAN KAZGAN KİMDİR? Kaan Kazgan boyu ve kilosu kaç? Kaan Kazgan kaç yaşında?

KAAN KAZGAN KİMDİR? | Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bir süredir sosyal medyadan birbirine meydan okuyan Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci, Tuzla'da buluşarak kavga etti. Kaan Kazgan'ın Savaş Cebeci'yi kanlar içinde bırakması sonrası arama motorlarında Kaan Kazgan ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kaan Kazgan kimdir? İşte Kaan Kazgan ile ilgili tüm bilgiler...

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında Kick Boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşçüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor. Kaan Kazgan, 2019 yılında Türkiye ve Yunanistan'ın yarıştığı Survivor programına katılarak adından söz ettirmiştir. 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi unvanları bulunan Kaan Kazgan profesyonel olarak MMA dövüşlerine çıkmaktadır.

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