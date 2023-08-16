SAKIP ÖZBERK KİMDİR? | Teknik Direktör Sakıp Özberk kimdir, nereli? Hangi takımları çalıştırdı?

SAKIP ÖZBERK KİMDİR? | Trük futbolunda önemli yere sahip, eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti. TFF'nin açıklamasıyla acı haberi duyan sevenleri, arama motorlarında 'Teknik Direktör Sakıp Özberk kimdir, nereli? Hangi takımları çalıştırdı?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler ve detaylar...

TEKNİK DİREKTÖR SAKIP ÖZBERK KİMDİR, NERELİ?

1 Mayıs 1975'te Gaziantep'te doğan Sakıp Özberk, futbol kariyerine Mekikspor altyapısında adım attı. Daha sonrasında Reyhanlıspor'la profesyonel düzeye adım atarken, bu geçiş sürecinde Reyhanlıspor ile profesyonel sözleşme imzalayarak takımın formasını giydi. Bu performansı, Ankaragücü yöneticilerinin dikkatini çekti ve 1966-67 sezonunda Ankaragücü'ne transfer oldu. Sakıp Özberk, Ankaragücü'nde geçirdiği 3. sezon olan 1967-68 sezonunda, takımının küme düşmesine rağmen 1968-69 sezonunda hâlâ 1. Lig'de oynama fırsatı buldu. Bu sezonun sonunda ise Ankaragücü ile birlikte 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak, bir yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Sakıp Özberk, Ankaragücü'nde 1971-72 sezonunun sonuna kadar forma giydi ve 1971-72 Türkiye Kupası sezonunda takımıyla birlikte Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

1972-73 sezonundan itibaren 1. Lig arenasında boy göstermeye başlayan Adana Demirspor'a adım attı. Bu yeni durağında ilk sezonunda takım arkadaşı Fatih Terim ile birlikte sezon sonunda 1. Lig şampiyonluğunu elde ederek Süper Lig'e yükselme başarısını kutladı. Adana Demirspor macerasının ardından birkaç mevsim boyunca Gaziantepspor forması terletti. Teknik direktörlük kariyerine ise 1987-1988 sezonunda Siirt Köy Hizmetleri takımında atıldı. Sonrasında Sakıp Özberk, sırasıyla Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Rizespor gibi kulüplerde görev üstlendi. En büyük başarısı, 1999-2000 sezonunda Gaziantepspor ile elde ettiği üçüncülük sıralamasıyla taçlandı.

TEKNİK DİREKTÖR SAKIP ÖZBERK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?