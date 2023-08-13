Haberler Kimdir Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Brezilyalı futbolcu Fred'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Fred ile ilgili araştırma yapanlar, Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 16:46 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 17:02
Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Fred'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

FRED KİMDİR?

Fred, 5 Mart 1993 yılında Belo Horizonte, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Brezilyalı yıldız orta sahada görev yapmaktadır. 169 cm boyunda olan Fred,. 32 kez milli forma giymiştir ve sol ayaklıdır. Futbol hayatına Internacional'de başlamıştır. Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giymiştir. 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir. Fred yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

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