Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Fred'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Fred kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

FRED KİMDİR?

Fred, 5 Mart 1993 yılında Belo Horizonte, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Brezilyalı yıldız orta sahada görev yapmaktadır. 169 cm boyunda olan Fred,. 32 kez milli forma giymiştir ve sol ayaklıdır. Futbol hayatına Internacional'de başlamıştır. Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giymiştir. 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir. Fred yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.