Haberler Kimdir Matias Vargas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Matias Vargas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Arjantinli futbolcu Matias Vargas'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Matias Vargas ile ilgili araştırma yapanlar, Matias Vargas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Matias Vargas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:30
Matias Vargas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Matias Vargas'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Arjantinli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Matias Vargas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MATIAS VARGAS KİMDİR?

Matias Vargas, 8 Mayıs 1997 yılında Salta, Arjantin'de dünyaya gelmiştir. 168 cm boyunda olan Matias Vargas, sol kanat olarak görev yapmaktadır. Arjantin Milli Takımı'nda da görev yapmıştır. Şuan Shanghai Port takımında oynamatadır. Velez'de kariyerine başlamıştır. Espanyol ve Adana Demirspor'da da forma giymiştir. 210 maçta 26 gol 48 asist üretmiştir.

DİĞER
Zeliş, Mehmet ile ilgili gerçeklerle yüzleşti!
İYİ Parti'de 'müstakil' seçim hazırlıkları! Akşener'in sağ kolundan CHP'ye '2019'da sayemizde kazandınız' ayarı: Taban ittifak istemiyor
G.Saraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor
Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ante Rebic kimdir?
Fred kimdir?
Bekçilik sınavı ne zaman 2023?
SGK yapılandırma hangi bankalar alıyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor G.Saraylı isimden şok talep! Takımdan ayrılmak istiyor 17:02
Valencia F.Bahçe günlerini mumla arıyor! Valencia F.Bahçe günlerini mumla arıyor! 17:00
G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 16:50
F.Bahçe Beko’nun hazırlık programı belli oldu F.Bahçe Beko’nun hazırlık programı belli oldu 16:22
Eski asist kralı yeniden Süper Lig yolunda Eski asist kralı yeniden Süper Lig yolunda 16:07
Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı Zaniolo'ya inanılmaz teklif! O rakam dudak uçuklattı 16:02
Daha Eski
F.Bahçe Zimbru maçı için Moldova'da! F.Bahçe Zimbru maçı için Moldova'da! 16:00
F.Bahçe'ye Dominguez transferinde beklenmeyen engel! F.Bahçe'ye Dominguez transferinde beklenmeyen engel! 15:12
Geldiği gibi gidiyor! Kent hakkında flaş iddia Geldiği gibi gidiyor! Kent hakkında flaş iddia 14:10
Beşiktaş yıldız ismi KAP'a bildirdi! Beşiktaş yıldız ismi KAP'a bildirdi! 13:46
Zajc ve Mert sonrası bir bomba daha! Zajc ve Mert sonrası bir bomba daha! 13:38
Hande Baladın'a korkunç tehdit! Hande Baladın'a korkunç tehdit! 13:21